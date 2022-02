Giudice: “Perchè ADL non vende il Napoli agli americani? Bisogna chiedere a lui, un’offerta potrebbe essere arrivata”

Alessandro Giudice, economista, ha parlato a Radio Punto Nuovo dei cambi al vertice nei principali club di Serie A. Le sue parole: “Gli investitori americani nutrono grande interesse nel calcio italiano. La loro visione è più orientata alle certezze e meno al rischio. In Europa per accedere ai soldi della Champions, per esempio, bisogna effettuare investimenti che non è detto ripaghino; inoltre, un anno puoi ricavare tanto e l’anno dopo no, se non consegui determinati risultati”.

“L’Atalanta ha ceduto il 55% delle quote, perchè non lo fa anche il Napoli? Bisogna chiedere a De Laurentiis, anche se potrebbe non essere mai arrivata alcuna offerta. Credo però che almeno una chiamata ci sia stata, credo peraltro che il Napoli valga qualcosa in più dell’Atalanta“.