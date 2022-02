Gazzetta – Cagliari, tante assenze ma Mazzarri spera di recuperarne tre

Il Cagliari ha l’infermeria piena in vista del Monday Night contro il Napoli all’Unipol Domus. Il tecnico Walter Mazzarri deve rinunciare a Strootman e Nandez. Quest’ultimo sta faticando più del previsto a recuperare da una lesione al legamento collaterale. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche il difensore classe 2000 Matteo Lovato dovrà guardare la partita dalla tribuna e potrebbe essere sostituito da Ceppitelli viste le dubbie condizioni di Carboni.

Nell’allenamento di ieri, l’ ex allenatore del Napoli non ha avuto a disposizione nemmeno Razvan Marin, uno dei perni della metà campo, bloccato da una gastroenterite, così come Lykogiannis e Pavoletti fermi per un affaticamento muscolare. Questi ultimi tre, però, potrebbero essere recuperati in extremis per lunedì. Si attendono aggiornamenti per un Cagliari in piena emergenza.