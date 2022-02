Disastro Napoli primavera, la Juventus ne fa cinque!

Il Napoli Primavera non riesce ad uscire da questa spirale negativa. Anzi, sprofonda sempre di più nel baratro. Allo stadio di Cercola è arrivata la Juventus che ha inflitto una sonora sconfitta agli azzurrini. una partita dominata dall’inizio alla fine per i bianconeri di Bonatti che vincono con il risultato di 5-0. A prendersi la scena è stato l’attaccante Angel Chibozo: entrato al 58′ al posto del collega Leonardo Cerri, autore del primo gol della sfida, il nazionale Benin ha messo a segno una tripletta. Imprendibile per la robusta difesa partenopea che ha perso Daniel Hysaj, cugino di Elsied, per un espulsione al minuto 77′ causa doppia ammonizione.

Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per il Napoli. Gli azzurri sono sprofondati dal terzo al dodicesimo posto in classifica, con cinque lunghezze di vantaggio dalla zona play-out. C’è un briciolo di speranza per i ragazzini di Frustalupi: la zona play-off dista solo cinque punti e, quindi, ci sono ancora tutte le prospettive per un ritorno al vertice.