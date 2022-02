Per chi non se ne fosse accorto, giovedì l’attaccante del Barcellona Ferran Torres ha giocato l’intero secondo tempo contro il Napoli senza lo stemma del suo club sulla maglia. Secondo le voci che arrivano dalla Spagna, precisamente da Mundo Deportivo, la maglia indossata dallo spagnolo non conteneva nemmeno il logo della Nike. Quest’ultima ha deciso a tal punto di aprire un’indagine per analizzare il caso.