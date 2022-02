Vigliotti: “Al Maradona sarà appuntamento con la storia, qualificazione apertissima”

Gianluca Vigliotti durante la sua trasmissione Il Bar dello Sport, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della partita fra Barcellona e Napoli. Di seguito le sue parole:

EUROPA LEAGUE – “Ancora una volta, così come è accaduto al termine della gara contro l’Inter, il sentimento e l’umore è diviso tra la soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dal Napoli contro il Barcellona davanti a 70mila spettatori, e la prestazione del secondo tempo della squadra, rispetto a quella offerta nel primo tempo assolutamente all’altezza della situazione”.

QUALIFICAZIONE – “Resta comunque la grande possibilità del Napoli di giocarsi l’accesso agli ottavi di Europa League giovedi prossimo al Maradona. Per passare il turno, con la nuova regola dei gol in trasferta che non valgono più doppio, occorrerà al Napoli vincere nei 90 minuti. In caso di pareggio, con qualsiasi risultato, si giocherebbero i tempi supplementari ed eventuali rigori. Pronti dunque tra 7 giorni a godersi un altro meraviglioso spettacolo di calcio internazionale”.