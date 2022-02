UFFICIALE – Fiorentina-Udinese non era stata giocata per i troppi positivi: la decisione del Giudice Sportivo sulla disputa

Il Giudice Sportivo ha deciso: Fiorentina-Udinese si giocherà. I friulani, bloccati dall’ASL, non si erano presentati al Franchi a seguito delle numerose positività in squadra. Di seguito la nota ufficiale della Lega:

Il Giudice ha deciso “di NON applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima. Deve riconoscersi che la portata sostanziale del provvedimento della ASL friulana, impregiudicata la circostanza che la posizione dei contatti stretti non è stata esattamente predefinita, appare in effetti non dissimile da quella di altri provvedimenti analoghi che hanno portato questo Giudice a ritenere la prestazione sportiva impossibile per factum principis”.