Sky, Modugno: “Da folli criticare il pareggio di ieri, non si poteva pensare di dominare per 90 minuti”

A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Francesco Modugno, giornalista ed inviato di Sky Sport. Di seguito le sue considerazioni:

“Il malcontento di qualcuno dimostra soltanto l’incapacità di dare un senso vero e concreto alla realtà delle cose e delle prestazioni importanti del Napoli. Non capisco come si possa essere così severi con gli azzurri dopo la partita di qualità di ieri. Non dimentichiamo che il Napoli ha pareggiato con il Barcellona che a Gennaio ha comprato Ferran Torres per 55 Milioni, Aubameyang che è stato il capocannoniere della Premier, Adama Traorè che ci ha costretti a mettere Juan Jesus sulla fascia. Non parliamo poi dei giovani della cantera che sono fortissimi.”

“La gente non si rende conto di quanto sia importante giocare queste partite in questo modo, non bisogna dimenticare la storia europea del Napoli. Nel calcio europeo l’Italia non primeggia, nonostante la vittoria dell’Europeo. Il Napoli non domina neanche in Italia, perchè sarebbe dovuto venire a Barcellona a dominare?”

“Traorè ha una fisicità impressionante. Il Napoli ha fatto una partita di applicazione e di sostanza incredibile. Insigne viene bersagliato dalle critiche ingiustamente, ha fatto una partita di applicazione incredibile, ma essendo napoletano viene colpito dal fuoco amico.”