Santacroce: “Il Napoli esce rafforzato dal Camp Nou. Koulibaly? Il migliore al mondo”

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare degli azzurri. Le sue parole:

“Il Napoli esce dal Camp Nou assolutamente rafforzato, non è semplice strappare il risultato davanti a ottantamila persone. Inoltre penso che il Napoli abbia fatto una prestazione al di sotto delle sue potenzialità, poco offensiva. Se il Napoli riuscisse a fare il suo palleggio e giocasse sempre forte, potrebbe mettere sotto chiunque”.

SU KOULIBALY – “Ieri è stato pazzesco, non ha sbagliato nulla. Ha fatto delle chiusure di altissimo livello. Attualmente è il miglior difensore al mondo“