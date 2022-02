Pizzul: ” I tifosi vorrebbero sempre vincere, ma non dimentichiamo cosa vuol dire giocare al Camp Nou…”

Bruno Pizzul, telecronista storico della Rai, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Per quello visto finora la lotta Scudetto sembrerebbe a tre, ma farei attenzione a sottovalutare la Juventus che ha ancora la teorica possibilità di avvicinarsi”.

SULLA SFIDA DEL CAMP NOU – “Il pareggio a Barcellona è un ottimo risultato, soprattutto per come si stavano mettendo le cose nel secondo tempo. Ieri il Napoli ha mostrato una propria fisionomia, è stato capace di adattarsi alle capacità dell’avversario. Il primo tempo del Napoli è stato molto molto buono, il gol è stato un momento di gioia per tutti. I tifosi del Napoli, nonostante l’inferiorità, erano molto calorosi. I tifosi vorrebbero sempre vincere, ma non dobbiamo dimenticare che vincere al Camp Nou non è mai troppo facile, nonostante la difficoltà della squadra blaugrana. Il rigore? Molto generoso”.