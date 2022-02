Il Mattino: la partita del Napoli a Barcellona è un inno alla solidità

L’edizione odierna de Il Mattino ha commentato la prestazione stoica del Napoli a Barcellona, uscito imbattuto dal Camp Nou:

“Vero, il Napoli non ha divertito. Ma è giusto, in ogni caso, godersi l’attimo. Uscire imbattuti da questa cattedrale con 75mila spettatori scatenati non è impresa che capita tutti i giorni. Un catenaccione all’italiana? Certo, è così. Che male c’è? «Per me questa partita è stata comunque una figata» esordisce sornione Luciano Spalletti nel ventre del Camp Nou. È stato un inno alla solidità, uno schieramento difensivo moderno, organizzato, col mutuo soccorso di tutti e ben studiato per sporcare tutte le linee di passaggio del Barcellona. La missione è compiuta”.