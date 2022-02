Il Cagliari si allena in vista della sfida di lunedì contro il Napoli: le ultime news

Dopo l’ottima prestazione al Camp Nou di Barcellona, il Napoli dovrà viaggiare verso la Sardegna in vista della sfida di lunedì contro il Cagliari. I sardi hanno svolto l’allenamento odierno sotto gli occhi del Presidente Giulini, come riportato sul sito ufficiale:

“Una nuova tappa di avvicinamento alla gara contro il Napoli di lunedì 21: i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Sotto lo sguardo del Presidente Giulini, a bordocampo durante la seduta, la squadra ha lavorato agli ordini di mister Mazzari su tattica e possesso palla, impegnata in esercitazioni e partitelle a tema. A chiudere una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati, tra campo e palestra, per Andrea Carboni, Damir Ceter, Charalampos Lykogiannis, Matteo Lovato, Razvan Marin, Nahitan Nandez e Leonardo Pavoletti. Domani, sabato 19, il gruppo si ritroverà ad Asseminello per allenarsi al pomeriggio”.