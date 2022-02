Gazzetta – Stop Anguissa: si allunga la lista degli indisponibili di Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese, protagonista di una buona prestazione contro il Barcellona, ha dovuto lasciare il campo prima del previsto. Il motivo: il giocatore ha riscontrato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Problema che lo terrà fuori almeno per un po’.

I tempi previsti per il recupero sono ancora da definire. Sicuramente, Anguissa non sarà disponibile per la partita di lunedì (ore 19:00) contro il Cagliari.

Si allunga così, la lista degli indisponibili di Spalletti.