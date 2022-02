Gazzetta – “Il Napoli gioca bene, Spalletti sta dando l’impronta giusta…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla partita di Europa League contro il Barcellona, terminata con il risultato di 1-1.

Il quotidiano pone l’accento sul lavoro che Spalletti sta svolgendo con la squadra partenopea, sottolineando il livello di maturità e consapevolezza dell’intero gruppo squadra.

Giocare al Camp Nou non è certo una passeggiata. Il Napoli, però, ha dimostrato qualità, tecnica e armonia di gioco, mantenendo il gruppo compatto anche nei momenti in cui ha subito la foga blaugrana.

Merito di un allenatore che sta dando un’identità precisa al team, il quale vuole puntare in alto sia in Italia che in Europa.