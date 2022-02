Cremonese, Braida: “Gaetano può diventare un grande centrocampista”

Ariedo Braida, Direttore Generale della Cremonese, ha è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Gianluca Gaetano, in prestito a Cremona dal Napoli. Le sue parole:

“Stimo molto Gianluca, gliel’ho sempre detto da quando è arrivato alla Cremonese. Ha le qualità per diventare un calciatore vero, non da Serie C o Serie B, però ha bisogno di tempo. Qual è il suo ruolo? Penso che possa essere un centrocampista e lui sta lavorando per diventarlo. Può fare anche la mezzapunta, ma a centrocampo può diventare un giocatore importante”.