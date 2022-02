Cosmi: “Osimhen peggiore in campo contro il Barcellona, ha messo in difficoltà i compagni”

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare la prestazione che il Napoli ha sfornato ieri sera contro il Barcellona. Le sue parole:

“Osimhen doveva essere tra i migliori in campo contro il Barcellona, invece non so quante volte è andato in fuorigioco. Sotto questo aspetto deve migliorare molto, perché quando giochi contro una squadra che ha una linea altissima devi stare attento. Tra l’altro, la sua disattenzione ha messo in difficoltà i compagni, in particolare Zielinski e Elmas che dipendono dai suoi movimenti. Non è stata la sua miglior partita, anzi secondo me è stato il peggiore”.