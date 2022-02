CdS – Spalletti: “Mi sento invidiato, queste partite sono figate pazzesche…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante il post partita di Barcellona-Napoli.

Il tecnico partenopeo si è soffermato sulla prestazione dei suoi giocatori, esaltando il prestigio della gara disputata.

Queste le parole di Spalletti: “Una partita forte contro un rivale fortissimo. Questi, a gennaio, hanno comprato tre, quattro giocatori da 50 milioni, non dimentichiamolo. Queste partite, per me, sono delle figate pazzesche. Sempre, anche se in certi momenti si patisce un po’. Mi sento invidiato, so che tutti vorrebbero essere nella mia posizione e io cerco di godermela, anche se ci sono dei momenti in cui mi spunta un ghigno differente, perché vedo che la squadra non riesce a fare quello che vorrei”.

Su Osimhen e la squadra dice: “Giudico la sua prova molto positiva, come quella di tutto il resto della squadra. Ci sono delle situazioni in cui l’atteggiamento solo apparentemente non pare corretto, ma in realtà, nonostante i momenti di sofferenza, i ragazzi lottano, s’impegnano, sanno reagire. Si vede che c’ è tanto lavoro“.

Infine, parentesi sul rigore: “Non ho ancora avuto modo di rivederlo, ma dal vivo pareva una deviazione davvero leggera, che ha spostato impercettibilmente la palla. È stato un peccato, ma abbiamo ottenuto comunque un grande risultato”.