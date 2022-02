Cammarata: “Mertens o Osimhen? Uno può essere realmente decisivo”

A “1 Football Club” è intervenuto Fabrizio Cammarata, ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Salernitana riguardo al centravanti titolare azzurro:

“Ricordiamoci che Osimhen è reduce da un lungo infortunio, non è facile tornare subito in condizione giocando ogni tre giorni. Resta un giocatore fortissimo che mi piace molto, un’arma sempre pericolosa del Napoli. Mertens? Sono due giocatori diversi per caratteristiche: Osimhen aggredisce gli spazi, Mertens può tirar fuori in ogni momento la giocata decisiva”.