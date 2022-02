Braida: “Grandissimo risultato il pari a Barcellona. Scudetto? Vi spiego”

A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese. Di seguito le sue considerazioni:

“Il pubblico vuole sempre di più, non basta neanche più il pareggio a Barcellona. Il Napoli sta dimostrando il suo valore pareggiando con una squadra tosta che non è più quella del passato. Indubbiamente a loro manca la magia del campione, i colpi di quel Messi che rendeva unica quella squadra. Ero sempre entusiasta di vederlo giocare, soprattutto perchè nei momenti di bisogno lui riusciva sempre a far succedere qualcosa.”

“Il Barcellona ha dei giocatori giovani sicuramente bravi. Pedri, Nico, Araujo, io li conosco veramente bene. Questa squadra crescerà sicuramente, però in questo momento manca carisma e personalità di certi giocatori importanti che sapevano dare un impronta e un identità.”

“Per lo scudetto sarà volata a tre. Alla mia squadra dico di avere umiltà e consapevolezza dei propri mezzi. Bisogna saper lottare e non mollare mai perchè il calcio è sacrificio. Gaetano è un giocatore che stimo molto, l’anno scorso gli ho subito detto che aveva le qualità per diventare un calciatore vero. Penso che possa diventare un centrocampista. Pecchia è una bella sorpresa, sia come persona che come allenatore.”