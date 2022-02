Accardi su Mazzarri: “A Cagliari può replicare quanto fatto con il Napoli”

Beppe Accardi, agente, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare di Napoli e di Walter Mazzarri. Le sue parole:

“Il Napoli deve gestire i momenti con molta serenità e con tanta fortuna. I tifosi non devono essere delusi, il Napoli ha pareggiato contro Inter e Barcellona. Quest’anno si poterebbe anche fare la storia, bisogna essere uniti: chissà che il Napoli non vinca lo Scudetto o l’Europa League. Serve un po’ di fortuna”.

SUL CAGLIARI – “II sardi cominciano ad avere l’immagine del suo allenatore. Mazzarri è l’ideale per questo tipo di impresa, può creare un progetto da zero e arrivare in Champions, proprio come ha fatto con il Napoli”.