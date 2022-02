Ufficiale – Cagliari-Napoli, biglietti in vendita: come acqustare il tagliando

Cagliari-Napoli match valido per la 26esima giornata di Serie A si giocherà lunedì 21 febbraio alle ore 19:00. Il club sardo ha reso noti i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per permettere ai tifosi azzurri di assistere al match.

“I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita da lunedì 14 (ore 10) a domenica 20 febbraio (ore 19). Il costo del singolo tagliando è di 30€. Acquisto consentito senza obbligo di Tessera del Tifoso. I biglietti si potranno acquistare sul circuito TicketOne o nelle ricevitorie autorizzate TicketOne. Per gli acquisti effettuati nelle ricevitorie sono previsti i diritti di prevendita (3€).

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all’interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori”.

Fonte: Cagliari Calcio