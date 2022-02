Spalletti a Sky: “Nel primo tempo siamo stati alla pari. Il rigore è inesistente”.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato la prestazione dei suoi contro il Barcellona ai microfoni di Sky. Queste le sue parole.

“Il secondo tempo del Barcellona? Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti e ci siamo abbassati troppo. Con loro diventa un problema perché per come ti pressano perdi le distanze, non puoi organizzare una ripartenza. La loro qualità è indubbia per cui dovrai concedergli qualcosa”.

“Il carattere? Ci sono dei momenti dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, dove si riporta palla indietro e gli altri non ti permettono le triangolazioni e di giocare sulla profondità. Dobbiamo ancora crescere. Loro hanno fisicità, gli 1 contro 1 dove ti mettono in difficoltà, per cui tu devi tenere la linea difensiva bassa. Dentro il campo però bisogna saper fare la scalata con un centrale sui loro centrocampisti, altrimenti la superiorità numerica te la dimostrano fino in area. Gara di ritorno? Stasera nel primo tempo abbiamo fatto vedere di essere alla pari, nel secondo tempo hanno tenuto il pallino ma sono cose che si mettono apposto”.

“Il rigore? Meritavano il pareggio ma il rigore è inesistente. La palla non cambia direzione, è un’altra storia rispetto ai polpastrelli. Qui la tocca con il mignolo, la palla non cambia di direzione e la mano è giù, è un movimento abbastanza naturale. Il braccio non è apertissimo, e tocca soltanto con il mignolo. La palla va sempre lì dove doveva andare. Hanno meritato il pari, ma non qui”.

“Osimhen? Ha certa forza e degli strappi incredibili. Più lunga gliela dai più metri prende. Nella scelta di che movimenti fare deve migliorare, nel secondo tempo ha preso 4-5 fuorigioco che lui deve sapere di esserlo. Da solo riesce a tenere occupato tutto un reparto. Ma la richiesta è sempre la stessa, quando la palla vai dietro il centrale, poi il palleggio dei centrocampisti deve far venire fuori un centrale e ci abbiamo provato nel secondo tempo”.

“Consapevolezza? Se si usa bene quel che è successo sì, perché poi quel che abbiamo fatto in determinati momenti lo si può fare per tutta la partita. Quando abbiamo pressato gli abbiamo creato dei problemi . Anche all’ultimo la palla di Mertens poteva essere importante. Loro ne hanno avute di più. Ma questo fatto di abbassarsi troppo fa ricapitare quel che abbiamo fatto a Sassuolo, non lo dobbiamo fare”.