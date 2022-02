Nel segno di Zielinski

Il cielo azul di Barcellona ha regalato una notte più da Champions che da Europa League al Napoli che, fino alla fine del primo tempo, ha fantasticato su un risultato tutt’altro che scontato. A dare la gioia più bella è stato lui: Piotr Zielinski, un giocatore silenzioso ma che punge come un’ape nei momenti giusti. Il suo gol, il numero sette della stagione, poteva consacrarlo come primo azzurro a regalare la vittoria contro i catalani, un primato sicuramente importante per lui che, fra alti e bassi, non è mai riuscito a diventare il campione assoluto che il talento naturale gli ha donato, a causa di un carattere talvolta privo di personalità nei momenti clou.

Il suo compimento verso una ascesa calcistica sicuramente si sta avverando adesso, il Napoli deve tenerselo stretto se vuole assicurarsi un futuro roseo con chi è stato fedele e non ha mai dato problemi al club, nonostante le tante sirene che negli anni si sono succedute. La riconoscenza è una delle cose più importanti, in un calcio così poco incline al ‘do ut des’, vediamo per esempio Dembele super fischiato per non aver voluto rinnovare e soprattutto aver deciso di andare via a zero, non dando nessun merito a chi sugli spalti lo ha sempre difeso ed esaltato.

Non si è avverato il sogno della vittoria, ma per Zielinski questa è stata un’esperienza in più da portare nel suo bagaglio, sperando che la prossima volta possa coronare un obiettivo ancora migliore.