Napoli, affidarsi a Mertens, per battere il club contro cui divenne leggenda

Dato il problema dell’ultim’ora per Victor Osimhen il Napoli potrebbe decidersi di affidarsi a Dries Mertens per sfidare il Barcellona. Spalletti dunque dovrà decidersi se affidarsi al suo numero 14 che in passato ha già fatto male ai blaugrana. Era il 25 febbraio 2020 e in uno stadio gremito di tifosi, che non portava ancora il nome di Diego Armando Maradona, poco prima del lockdown Dries Mertens entrava nella storia del Napoli segnando al Barcellona. Si trattava dell’andata degli ottavi di finale di Champions League e al San Paolo il belga, con uno splendido tiro a giro da fuori area, mise a segno un gol da leggenda: il numero 121 in azzurro, che significò aggancio a Hamsik in vetta alla classifica all-time dei marcatori del club partenopeo. Quel match terminò 1-1, ma a distanza di due anni un po’ di cose tra le due squadre sono cambiate. Il Barcellona è in fase di ricostruzione, mentre il Napoli è nel massimo della sua espressione estetica e calcistica. Mertens, dal canto suo, ha rimpolpato il suo bottino arrivando a 144 reti in azzurro e si prepara a vivere un’altra notte da leggenda.