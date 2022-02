La Repubblica – ADL vuole il ritorno in Champions dal campionato, ma guai a snobbare l’Europa League

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Napoli. Secondo il quotidiano attualmente la priorità di Aurelio De Laurentiis, numero 1 del Napoli, ormai è nota: piazzarsi tra le prima quattro squadre di Serie A, per ri-accedere alla Champions League. Due anni di digiuno sono troppi. In questo percorso, l’Europa League rappresenta un ostacolo?. La visione pragmatica di Aurelio De Laurentiis impone una priorità, il campionato. Tuttavia snobbare già da adesso l’Europa League, è un lusso che gli azzurri non possono permettersi già a metà febbraio. E’ presto, infatti, per bollare la parentesi internazionale come un ostacolo nella lotta per scudetto e zona Champions. Il futuro del club partenopeo è legato a doppio filo al ritorno nell’Europa dei grandi e per questo motivo il campionato deve venire prima di tutto.