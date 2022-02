Koulibaly a Sky: “Pareggio che ci da coraggio! Giocare qui non è facile, ma abbiamo avuto carattere”

Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Sky:

“Sapevamo che giocare qui non era facile, però abbiamo avuto carattere e mentalità per fare gol. Dopo abbiamo subito la loro pressione, abbiamo sofferto e dovevamo gestire meglio la palla. Ma il pareggio non è un risultato negativo, ora testa al ritorno. Spalletti voleva che ci alzassimo ma non era facile perchè avevamo difficolta a tenere palla, non era facile contro una squadra come il Barcellona. Rigore? Per me che sono difensore è difficile, non c’è mai rigore. Dobbiamo adattarci a queste nuove regole, peccato ma dobbiamo continuare cosi”.