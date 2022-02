Il Mattino – Poche vittorie delle italiane al Camp Nou: l’idea di Spalletti

Luciano Spalletti sa bene che la stagione dell’attuale Barcellona di Xavi non è stata una delle migliori.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui inoltre sono state pochissime le vittorie delle italiane al Camp Nou: “Il piano di Spalletti gioca anche sulla paura che deve avere il Barcellona di una stagione che può finire senza titoli: è fuori dalla Coppa del Re, eliminato dalla Champions, a 15 punti dal Real Madrid in Liga. Questa Europa League figlia di un dio minore gli deve fare gola per davvero. Spalletti sa che questa squadra non ha più l’ ossessione del pallone, quell’ ipnotica trama di passaggi che una volta mandava tutti nel pallone. Però, qui non è mai facile vincere. E le italiane hanno sempre visto le streghe: in una fase a eliminazione diretta è stata solo la Juventus nel 2003 a vincere sia pure ai supplementari. Poi prima era stato il Milan nel 2000 e i bianconeri hanno fatto il bis nel 2020, ma nella fase a gironi. Totale: 3 vittorie al Cam Nou”. Spalletti sa che stasera bisognerà soffrire, ma al contempo l’impresa non è di quelle impossibili.