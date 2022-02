Il Mattino – Pedri pronto ad essere il leader dei suoi contro il Napoli

Pedri è la nuova stella del Barcellona di Xavi nonostante la giovanissima età.

Il fuoriclasse blaugrana ha solo 19 anni, ma è già pronto ad essere decisivo nelle gerarchie plasmate dal nuovo tecnico ed ex bandiera del club catalano. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “A proposito, è proprio la stellina del Barcellona a doversi caricare sulle spalle i compagni. Strano ma vero, visto che si parla di un ragazzino ancora diciannovenne ma che ha piglio e piedi da veterano. Non è un caso che da quando è arrivato al Barcellona ha scalato ogni tipo di gerarchia: titolare nel Barça, titolare in nazionale, addirittura nella semifinale di Euro 2020 contro l’ Italia”. Pedri vuole portare il Barcellona in alto, anzi riportarlo in alto: la stagione dei blaugrana è stata fino ad ora decisamente deludente e sono nell’ultimo periodo sono arrivati punti e segnali di svolta grazie anche ai nuovi acquisti della sessione invernale di gennaio.