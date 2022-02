Il Mattino: “Gli indizi dicono che sarà Mertens a giocare là avanti”

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, sarà Mertens a partire dall’inizio contro il Barcellona.

Come riportato dal quotidiano campano, la decisione verrà preso solo nelle ultime ore: “Rischiare? Certo, è una cornice che vale. E la tentazione c’ è. Ma il dubbio è atroce, forte: fare a meno di Osimhen non è semplice, ma quel ginocchio che si è gonfiato tutto d’ un botto non è un segnale da prendere sottogamba. “L’ ho fatto riposare in queste ore proprio per capire come va…”, spiega Spalletti. Scioglierà la riserva nel pomeriggio, ma gli indizi dicono che alla fine sarà Mertens a giocare là davanti. Falso nove nella patria dove il falso

nove è nato”. Mertens ha anche riposato contro l’Inter, match in cui è entrato solo nella bagarre degli ultimi minuti finali ed ha dunque anche freschezza ed inventiva che in questo momento mancano ad Osimhen in virtù del dolore avvertito ieri prima di partire per Barcellona.

La scelta sarà ardua e, come ribadito, sarà presa solo nelle ultime ore: l’impressione, però, è che il belga possa essere il prescelto per guidare l’attacco titolare.