ll Mattino – Fabiàn Ruiz “sente aria di casa” in quel di Barcellona

Fabiàn Ruiz si è mostrato convinto delle potenzialità della sua squadra anche su un campo così diffiicile come quello del Barcellona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrocampista spagnolo sarebbe tornato in patria: “È Tornano a centrocampo Anguissa al fianco di Fabian mentre in porta, questa volta, dovrebbe spuntarla Meret. Elmas si piazza al posto di Politano e dunque alla fine l’ altro dilemma è a sinistra dove Mario Rui potrebbe riposare e dare spazio a Ghoulam. Fabian sente aria di casa: stasera ci saranno amici e famiglia al completo. Il centrocampista di Siviglia ha fatto incetta dei biglietti che vengono messi a disposizione della squadra ospite”.

La regia del centrocampo passerà ad Anguissa dopo l’infortunio rimediato da Lobotka contro l’Inter e chissà che non possa essere una partita in cui potrebbe essere proprio una pennellata dal limite dell’area di rigore di Fabiàn Ruiz a sbloccare il match. Lo spagnolo non è nuovo a questi colpi e da fuori area si è dimostrato un vero cecchino.