Giuntoli a Sky: “Contiamo di tornare ai livelli di inizio stagione. Insigne? Puntiamo sulla sua serietà”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto durante il prepartita di Barcellona-Napoli ai microfoni di Sky.

“Favorita? Credo che siano due partite molto belle, combattute. Spero che non ci sia una favorita, che il Napoli sia all’altezza di un avversario molto forte che sta attraversando un momento di trapasso, ma è sempre il Barcellona e hanno fatto degli investimenti importanti. Credo che saranno al loro livello di sempre. Spero che il Napoli sia all’altezza. Osimhen? Il provino è andato bene, vuol giocare. Bene per noi insomma. Juan Jesus? Credo che il mister abbia cambiato qualcosina per mettere fisicità e forze fresche, per limitare Adama Traoré che è molto forte fisicamente. Situazione Insigne? Spero che sia un aspetto di crescita dell’ambiente. Puntiamo sulla serietà del ragazzo che sta dimostrando di partita e in partita. Come vedi la squadra? Non la vedo al 100% come a inizio stagione, qualcuno è infortunato, qualcuno torna dalla Coppa d’Africa e non è al massimo. Ma lo spirito è quello giusto e contiamo di tornare al massimo a breve. Elmas? Può esprimersi al meglio in altre collocazioni, ma ha la fiducia del mister.