La Lazio cade in Portogallo, 2a1 contro il Porto: fra una settimana il ritorno all’Olimpico: non vale più la regola del gol fuori casa, i biancocelesti dovranno vincere con più di un gol di scarto per passare il turno. I biancocelesti calano alla distanza, i portoghesi dominano la seconda frazione: Toni Martinez con una doppietta ribalta il momentaneo vantaggio di Zaccagni.