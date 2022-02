CdM – Barcellona, tiflettori puntati su Fabian Ruiz

Quella di questa sera è una sfida da sogno! Napoli e Barcellona si affronteranno di nuovo per un match europeo che avrà come protagonista il calcio. I riflettori saranno puntati su molti protagonisti e tra questi c’è sicuramente Fabian Ruiz. Spagnolo di origine, il calciatore è cresciuto nelle fila del Betis Siviglia. E’ arrivato a Napoli con Ancelotti crescendo e conquistando la maglia da titolare lì a centrocampo. La Spagna, però, è sempre nei suoi pensieri!

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno lo spagnolo vuole fare del suo meglio questa sera per la voglia di riconquistare la Nazionale, visto che nelle ultime convocazioni è rimasto messo da parte. Ma c’è di più, ovvero il desiderio di voler tornare a giocare in Liga. Il centrocampista è anche un rimpianto del Barcellona perché quando il Napoli lo pagò la clausola si 30 mln al Siviglia non fece nulla per tentare di bloccare l’acquisto.