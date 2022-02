Alvino su Osimhen: “Tifosi non disperate lo vedrete giocare al Camp Nou”

Carlo Alvino su i suoi social ha annunciato che al Camp Nou ci saranno circa 75mila spettatori pronti a godersi le emozioni dell’Europa League. Barcellona-Napoli è un evento che non può essere ignorato. Infatti sono molti i tifosi azzurri che hanno viaggiato da ogni parte d’Europa per vedere gli uomini di Spalletti giocare in un campo prestigioso come quello dei catalani. Il giornalista ha poi aggiunto che ci sono molte probabilità di vedere anche Osimhen partire titolare. Di seguito il tweet:

“Saranno 75.000 gli spettatori stasera al Camp Nou. Diverse migliaia quelli di fede azzurra che sperano di vedere in campo Osimhen probabilmente non resteranno delusi, crescono la chance per una maglia da titolare”.