Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oltre a Fabian Ruiz, il Barcellona starebbe puntando anche ad un altro giocatore della squadra di Spalletti, il cetrale della difesa Kalidou Koulibaly. Pare infatti che nelle ultime settimane al suo entourage siano giunti messaggi espliciti da parte del club spagnolo.

In passato per Koulibaly, De Laurentiis ha rifiutato offerte importanti intorno ai 70 milioni di euro da squadre importanti come il Manchester City e il PSG. Tuttavia, a giugno potrebbero bastare 30-40 milioni per convincere il presidente a cedere il suo colosso difensivo. Per il Barcellona, questo accordo potrebbe essere economicamente più convieniente rispetto all’acquisto di De Ligt.

Il difensore del Napoli è in scadenza tra 16 mesi e la nuova politica di AdL relativa al contenimento del monte ingaggi potrebbe rendere difficile il rinnovo del giocatore senegalese che, dal canto suo, ha più volte ribadito il suo desiderio di rimanere a Napoli, per amore dei tifosi e della città che l’ha accolto.