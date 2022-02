Sensini: “Milan e Napoli rimarranno in corsa per lo scudetto fino alla fine”

Ha rilasciato una intervista a Tuttomercatoweb analizzando quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A, L’ex calciatore del Parma, Nestor Sensini; ecco quanto riportato:

“Ho sempre detto che la compagine di Simone Inzaghi abbia tutte le qualità per arrivare lontano. L’attacco dell’Inter è pazzesco, riesce sempre a trovare il goal. Nonostante sia giovane, ha già una discreta esperienza: Simone ha tutto per portare i nerazzurri allo scudetto”.

L’attuale allenatore Sensini però loda anche gli azzurri: “Il Napoli del mio amico Luciano Spalletti è ancora lì, così come il Milan di Pioli. La mia previsione è che rimarranno in corsa anche loro fino alla fine”.

Sul suo futuro: “Ho finito a dicembre di lavorare in Cile, all’Everton. Sono tornato in Argentina e ora sono in attesa di qualche proposta di lavoro come allenatore. Vedo calcio, giro per i campi, mi informo e cerco di aggiornarmi. Ho voglia di tornare sul campo”.