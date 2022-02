Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anche sull’imminente sfida tra Barcellona e Napoli. Di seguito le sue parole:

“Il Barcellona è quarto in Liga e non ha più i calciatori di prima. Il Napoli è partito bene ma poi ha perso sette titolari e ha rallentato, fino a quando non ha ritrovato gli uomini migliori. Contro l’Inter ha perso una ghiotta occasione, ma contro il Barcellona sarà una sfida aperta”.