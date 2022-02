Schira: “Casting portiere in casa Lazio per l’estate”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato del possibile nuovo portiere in casa Lazio; visto che Reina e Strakosha diranno addio a fine stagione:

“Casting portiere in casa Lazio per l’estate: il sogno di Sarri è Kepa del Chelsea (ingaggio proibitivo). Piace Vicario (Empoli pronto a riscattarlo dal Cagliari) e si valuta Rico. Proposti Gollini (ai margini al Tottenham) e Ospina (in scadenza col Napoli)”.

David Ospina è tra i portiere più richiesti del mercato, anche perché a fine stagione molto probabilmente dirà addio al Napoli che non gli rinnoverà il contratto dopo il taglio del monte stipendi che ha attuato il club per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus.