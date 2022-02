Rinaudo tra Spalletti e scudetto: “La città merita di più”

Leandro Rinaudo ha avuto una ricca carriera come difensore centrale e tra le maglie più prestigiose si annovera quella del Napoli, l’ex calciatore azzurro parla del cosiddetto fattore Spalletti ai microfoni di 1 Station Radio. Così Rinaudo analizza le ambizioni degli azzurri:

“Spalletti ha grande personalità e si vede subito il suo impatto con il Napoli, ha portato spessore e per questo si può sognare lo scudetto. Il Napoli ha tutto per puntare alla vittoria e il campionato è davvero aperto ad ogni sorpresa. Non si faccia l’errore di snobbare l’Europa League, la rosa reggerà bene a lungo”.