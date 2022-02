Pià vota il Napoli europeo: “Se la giocherà fino alla fine”

Inacio Pià è stato per due stagioni l’attaccante del Napoli e ora si gode lo spettacolo europeo offerto dal match con il Barcellona. L’ex attaccante azzurro commenta a TMW la sfida del Camp Nou:

“Sabato il Napoli ha fatto un’ottima prestazione e non deve farsi schiacciare dal Barcellona, le probabilità sono eque e gli spagnoli sono in piena rivoluzione, bisogna gestire bene nei 90 minuti e affrontare con serenità entrambe le sfide. Il Napoli deve saper attendere e far male con Osimhen al momento giusto”.