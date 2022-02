Fausto Pari, ex mediano di Sampdoria e Napoli e attuale dirigente e procuratore sportivo, ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per quanto riguarda Lobotka, è stato importantissimo perché non tutti si aspettavano che giocasse così bene. Ha dimostrato di essere un giocatore di livello. Si è fatto trovare pronto e ha sfruttato l’occasione“.

“Invece Anguissa non lo conoscevo e, per me, è stata una lietissima sorpresa. E’ un giocatore che, là in mezzo, sposta gli equilibri. Chapeau al direttore che l’ha scovato e portato a Napoli. Si è dimostrato un giocatore di importanza capitale per gli equilibri del gioco di Spalletti. Averlo in squadra in questo rush finale è molto importante per il Napoli“.

“Raspadori al Napoli? Non lo so. Non lo gestisco io personalmente. Mi sarebbe piaciuto, però, che ci veniva Zaccagni a Napoli, perché è la prima squadra che lo ha trattato. A gennaio 2021, era praticamente del Napoli. Poi, è successo quel che è successo. Ha avuto un avvio difficoltoso con diversi infortuni ma ora si sta riprendendo. Ritornando su Raspadori, non posso parlare di giocatori che non gestisco direttamente. E’ un giocatore importante e, a giugno, qualcosa potrebbe muoversi“