Oggi Carlo Laudisa, giornalista de Il Corriere dello Sport è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Xavi sta cercando rinforzi in difesa. In un primo momento, si era parlato di De Ligt e di voci di interessamento della Juventus per Koulibaly. Quella pista, invece, si sta raffreddando e prendendo corpo l’interesse del Barcellona per il senegalese. Koulibaly ha sempre manifestato tutta la sua voglia di rimanere a Napoli ma ha un contratto che scade nel 2023. In questo momento, è ancora prematuro ma l’interesse del Barcellona c’è”.

“Berardi al Napoli? Ci sono tutti i presupposti per aprire questo fronte. Teniamo conto conto che il Sassuolo ha in vendita Scamacca, su cui l’Inter si è fatta decisamente avanti, e Frattesi, con diversi e determinati acquirenti. La questione è se il sassuolo può permettersi di vendere tutti contemporaneamente. Berardi ha aiutato molto il Sassuolo a crescere e ne è l’autentica bandiera. Se ci fossero le condizioni e l’occasione di giocarsi una grande chance, come può essere il Napoli in Champions, non credo che il Sassuolo lo trattenga“.