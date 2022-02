KKN – Ecco la probabile formazione di Barcellona-Napoli

Il match di Europa League previsto per domani sera alle 18:45 vedrà il Napoli affrontare fuori casa il Barcellona. Dati gli ultimi infortuni, Luciano Spalletti dovrà valutare bene come organizzare il suo attacco. Fra i pali dovrebbe tornare Meret; in difesa, è quasi certa l’ennesima partita da titolare di Di Lorenzo a destra, con Juan Jesus a sinistra e, per concludere, la coppia di centrali ormai consolidata, Koulibaly e Rrahmani.

Al centrocampo, tornerà a giocare da titolare Anguissa, che dovrebbe sostituire Lobotka, infortunatasi dopo il big match contro l’Inter; il camerunese sarà affiancato probabilmente da Fabian Ruiz.

Per quanto riguarda l’attacco, è confermato Insigne come ala sinistra, con Zielinski dietro la punta; a destra ci sarà un ballottaggio tra Elmas e Ounas, ripresosi da poco dopo la Coppa d’Africa. L’assenza di Osimhen potrebbe pesare molto, ma è probabile che Spalletti decida di schierare dal 1′ Mertens come unica punta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti