Il corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo AS, Mirko Calemme, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il futuro del centrocampista azzurro, il cui contratto con il Napoli è vicino alla scadenza. Ecco quanto dichiarato:

“Quella di Xavi è stata una conferenza importante in cui è stato chiarito che il Barcellona ci tiene ad arrivare in fondo alla competizione. Xavi ha parlato benissimo del Napoli soprattutto sulla qualità nel possesso e sulle ripartenze di Osimhen. L’allenatore del Barcellona ha elogiato anche Fabian e le sue capacità balistiche

So che prima o poi Fabian tornerà in Spagna, è stato molto onesto con me. Se non si parla di rinnovo il Napoli deve venderlo, non può permettersi di perderlo a zero. Il ragazzo ha detto che la Spagna è casa sua ed è normale che voglia tornare però è stato onesto nel dire che Napoli è la sua seconda casa. Sia lui che tutti i suoi amici e parenti sono innamorati di Napoli e di tutto quello che gli offre”.