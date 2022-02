Durante l’appuntamento odierno della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Borghi, telecronista di DAZN, che ha parlato del match di domani. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli se la gioca con il Barcellona. Ne sono assolutamente convinto. Non è il Barcellona degli ultimi vent’anni e decisamente più fattibile. Non è diventata, però, una squadra facile da affrontare. Sta attraversando una transizione e fatica a fare risultati. Nemmeno l’arrivo di Xavi, numericamente, ha cambiato di molto le cose. Dopo tanti errori, sta tentando di ritornare sulla strada maestra. Ha coinvolto i giovani e ha ricostruito, con operazioni di mercato, una dimensione dopo un girone imbarazzante in Champions League. Oggi, è un Barça diverso e affrontabile. Il fuoco va spostato sul Napoli. Quest’anno, ha tutte le carte in regola per essere una squadra di massimo rango e puntare ai bersagli grossi, per risorse tecniche, capacità gestionale e spirito di gruppo. Il gradino significativo avviene in questo momento della stagione, ovvero avere quello step mentale, psicologico e temperamentale in più per arrivare a questi appuntamenti e non avere ansia“.

“Nei cinque campionati principali d’Europa, è la terza miglior difesa e solo Manchester City e Siviglia hanno presi meno gol. Abbiamo avuto costantemente, quest’anno, dimostrazioni della dimensione e della potenzialità del Napoli, nei numeri e sul campo“.