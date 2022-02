Iezzo: “E’ stato bello riportare il Napoli in Europa. Scudetto? Vi dico la mia”

Gennaro Iezzo, è stato ospite della trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. L’ex portiere del Napoli ha commentato le ultime vicende in casa azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sull’esperienza a Napoli: “Fu una grande impresa passare dalla Serie C all’Europa. Fu creato un grande gruppo con il direttore Pierpaolo Marino.

Sul Napoli di oggi: Una delle forze del Napoli di quest’anno è proprio il gruppo. Un allenatore come Spalletti ha fatto un grande lavoro, vediamo una squadra unita oltre che forte. Il tecnico crede ancora nello scudetto. Ci credo anche io allo scudetto, se continuiamo a fare bene possiamo farcela, sperando che Inter e Milan sbaglino da qui alla fine

Sulla sfida contro il Barcellona: Giocare contro il Barcellona non è mai facile, anche può essere un periodo di difficoltà. E’ una squadra straordinaria. Rispetto ad altri anni, oggi il Napoli ha una rosa importante. L’Europa ti toglie tante energie ma il Napoli non può mollare in campionato. Ha giocatori importanti anche in panchina se c’è da far rifiatare qualcuno”.