Gazzetta – Koulibaly: comandante e futuro capitano del Napoli

Kalidou Koulibaly è rientrato dalla Coppa d’Africa e subito ha indossato la maglia azzurra da titolare per la partita di sabato scorso contro l’Inter. La difesa azzurra ha imparato a sopperire alla sua assenza, ma il numero 26 è un vero e proprio pilastro del Napoli. E’ un simbolo della squadra e della città, un punto di riferimento per i tifosi e per Spalletti che lo soprannominato “il comandante“.

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al difensore senegalese scrivendo: “Sabato, nel big match contro l’Inter, Kalidou Koulibaly ha ritrovato il suo posto da titolare dopo due mesi tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. Il boato del Maradona appena è riapparso in campo ha suggellato ancora una volta il feeling di Napoli con il calciatore. Il trionfo con la nazionale senegalese è stato vissuto nell’ambiente azzurro come un traguardo conquistato insieme. Koulibaly è sempre più un simbolo del Napoli di Spalletti. Il candidato ideale per avere la fascia di capitano dopo la partenza di Lorenzo Insigne per il Canada”.