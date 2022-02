Fedele: “Non credo che il Napoli passi il turno di Europa League. Vi spiego”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex dirigente ha commentato le ultime vicende in casa azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sulla partita contro l’Inter: “La punizione di Ounas? La partita era finita, non c’era più furore agonistico. Dopo il gol dell’Inter Spalletti ha capito che poteva andare in difficoltà la squadra, certo però si poteva tentare un colpo furbesco.

Come giocare a Barcellona? A destra io farei giocare Malcuit davanti a Di Lorenzo. Io penserei anche a Demme per dare un po’ di dinamismo, anche se poi ovviamente perdi fisicità. Il Barcellona si prende spazio per giocare ma te ne dà anche. Se non pressato, Fabian Ruiz potrebbe essere una carta importante. Insigne? E’ fuori dubbio che al momento forse sia poco motivato e questo lo porta a essere meno brillante. Ma la qualità in questa squadra se non lo danno lui, Zielinski o Fabian Ruiz, chi la dovrebbe dare?

Europa League? Non bisogna sottovalutarla ma il Napoli non andrà lontano, non mi convince. Credo che contro il Barcellona la squadra sarà molto motivata. La partita dà lustro a società e giocatori. Fabian Ruiz è cercato dalle big spagnole, vorrà fare una grande partita. Ma secondo me il Napoli non ha una grande grinta per vincere perché nessuno ha mai vinto niente. E non credo che possa passare il turno”.