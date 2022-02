Dalla Spagna – Probabile esordio da titolare di Aubameyang col Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano iberico Sport, il Barcellona potrebbe schierare contro il Napoli il neo acquisto del mercato di gennaio. Pierre Emerick Aubameyang! Il club catalano, molto attivo nella sessione invernale, avrà bisogno di tanta forza offensiva per rompere la guardia delle arcigne difese di Napoli e Valencia.

Per Xavi ed i suoi ragazzi i prossimi due match saranno fondamentali, sia per la qualificazione agli ottavi che per la corsa alla zona Champions League. L’ex attaccante dell’Arsenal, finora subentrato solo a partita in corsa, potrebbe avere la sua chance da titolare.

Il Napoli ha tra le migliori difesa di tutti i campionati europei e la forza offensiva di Aubameyang potrebbe rivelarsi un’arma vincente per il Barcellona.