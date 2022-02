CdS – Invasione azzurra in Spagna! Previsti più di 5 mila partenopei per Barcellona-Napoli: le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla doppia sfida tra Napoli e Barcellona valida per i sedicesimi di finale di Europa League. In particolare, il quotidiano, si è soffermato sulla gara di ritorno che sarà giocata al Camp Nou la settimana prossima. Prevista infatti un’ondata azzurra in arriva in Catalogna!

I biglietti per il settore ospiti sono finiti già da diverse settimane, più di 5000 spettatori partenopei sosterranno i propri paladini alla conquista degli ottavi di finale. A due anni dalla sfida col Barcellona in Champions League, il Napoli vuole vendicarsi. Per farlo avranno bisogno del sostegno dei propri tifosi, arrivati in massa per sostenere gli azzurri anche negli altri settori dello stadio.

Si prevede uno spettacolo da pelle d’oca, con il Camp Nou che è tornato finalmente al tutto esaurito. Previste più di 60 mila persone ma tutte con le mascherine per l’intera durata dell’evento.