Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi il centrocampista del Barcellona, durante una conferenza stampa ha parlato della partita di domani, facendo riferimento in particolare a Fabian Ruiz, centrocampista azzurro. Queste sono le sue dichiarazioni:

“Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c’è poco tempo per preparare le gare. L’attenzione è per giocatori come Insigne, poi c’è Osimhen in contropiede, il timore è quello, ma siamo il Barça e dobbiamo controllare il gioco e stare attenti a noi stessi“. Queste le parole di Pedri, centrocampista 19enne del Barcellona e della nazionale spagnola, sulla gara contro il Napoli di Spalletti, in programma per giovedì sera alle 18:45 al Camp Nou, valida per i play-off di Europa League. “Siamo in Europa League con tanta voglia di competere e di vincerla. Invito i tifosi del Barcellona a venire allo stadio per la partita di domani. Daremo tutto: è un match che vale già una finale. Fabian Ruiz? Non gli ho parlato. Gli parlerò domani: spero che non abbia domani una buona giornata”.